شهادات من كينوشا.. أصحاب الأعمال ينتظرهم مصير مجهول  

2020/09/02 | 22:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في كل صباح منذ أسبوع يحضر صاحب الاعمال الحرة خالد سرحان، الأميركي من أصل فلسطيني، مع زوجته وأطفاله الثلاث إلى مقر عمله بوسط مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن للاطلاع على الدمار الذي تعرضت له محلاته التجارية بعد أسبوع من الصدامات بين قوات الأمن المحلية والفيدرالية ومتظاهرين في اجزاء متفرقة من المدينة.

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