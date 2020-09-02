شرطة بغداد تصدر تعليمات جديدة بشأن قيادة الدراجات النارية

2020/09/02 | 22:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت قيادة شرطة العاصمة بغداد، الاربعاء، منع استقلال الدراجة النارية من قبل أكثر من شخصين، فيما اشارت إلى المباشرة بحجز المخالفين.



وقالت القيادة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 أيلول 2020)، إنه "تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية بضرورة مضاعفة الجهود للحد من الجريمة وبكافة اشكالها وانطلاقا من هذا المبدأ، ونظرا لاستغلال بعض المجرمين للدراجات النارية في تنفيذ مآربهم المريضة ومخططاتهم الاجرامية تقرر ما يلي":

يمنع استقلال الدراجة النارية من قبل أكثر من شخص

ستباشر دورياتنا بحجز المخالفين وفق الضوابط والتعليمات

لا توجد استثناءات في هذا التوجيه لضمان تنفيذه بكل مهنية والتزام

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