شرطة بغداد تصدر بيانا بشأن قيادة الدراجات النارية

2020/09/02 | 22:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 18 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت قيادة شرطة بغداد، الاربعاء، مباشرتها باحتجاز الدراجات النارية التي يستقلها اكثر من شخص واحد.

وقالت القيادة في بيان لها اليوم (2 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، انه "تنفيذا لتوجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة والسيد وزير الداخلية بضرورة مضاعفة الجهود للحد من الجريمة وبكافة اشكالها وانطلاقا من هذا المبدأ ونظرا لاستغلال بعض المجرمين للدراجات النارية في تنفيذ مأربهم المريضة ومخططاتهم الاجرامية تقرر ما يلي :

أولا - يمنع استقلال الدراجة النارية من قبل أكثر من شخص.

ثانيا - ستباشر دورياتنا بحجز المخالفين وفق الضوابط والتعليمات.

ثالثا- لا توجد استثناءات في هذا التوجيه لضمان تنفيذه بكل مهنية والتزام".

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