وزير الثقافة يؤكد ضرورة الارتقاء بالفن التشكيلي

2020/09/02 | 22:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

اكد وزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم، ضرورة الارتقاء بالفن التشكيلي.

وذكر بيان لوزارة الثقافة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، ان وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم زار جمعية التشكيليين العراقيين بمقرها في بغداد، والتقى خلالها رئيس الجمعية قاسم سبتي بحضور المدير العام لدائرة الفنون العامة علي عويد العبادي ، ومدير عام دائرة العلاقات الثقافية فلاح العاني.

وأكد الوزير خلال اللقاء، وبحسب البيان، دعمه ومساندته للفن التشكيلي وضرورة الارتقاء به كون العراق بوابةً مهمةً لهذا النوع من الفن، كما شدد على ضرورة ايجاد قاعات مهمة للفن التشكيلي واحتضان الأعمال المتحفية.

واشار البيان الى ان اللقاء شهد الاتفاق على دعم مهرجان الواسطي السنوي المقرر اقامته من قبل دائرة الفنون العامة في تشرين الثاني المقبل ومواصلة العمل .

وأعلن الوزير عن تخصيص مبلغٍ مناسبٍ لاقتناء عددٍ من الأعمال الفنية كجزء من دعم الوزارة للفنانين التشكيليين، وتسهيل عمل اللجان المشتركة لانجاح هذا المهرجان المهم.

من جانبه أكد رئيس جمعية التشكيليين العراقيين قاسم سبتي، أنَّ الجمعية هي داعمةٌ بشكلٍ أساسي لوزارة الثقافة ولا تدَّخر جهداً لدعم الفن التشكيلي في العراق.

وأضاف، إنَّ جمعية التشكيلين العراقيين تأخذ على عاتقها مواصلة دعم الحركة الفنية والفنانين في سبيل الارتقاء بهذا الفن المهم على صعيد العراق والعالم.

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