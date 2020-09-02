للمرة الثانية.. التركية مريم أوزرلي تحمل فى طفلة دون زواج

2020/09/02 | 22:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / منى شعلان/ أعلنت الفنانة التركية مريم أوزرلي، الشهيرة بشخصية السلطانة هيام، أنها حامل للمرة الثانية ، دون زواج.ووفقا لمواقع اخبارية تركية ، أن الفنانة التركية تستعد لاستقبال طفلتها فى يناير المقبل ، وغير معروف من هو والد الطفلة القادمة ، وترفض الفنانة الإفصاح عن هويته.كمان أوضحت الفنانة التركية ، فى تصريحات […]

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