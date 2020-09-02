2020/09/02 | 22:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الكاظمي:العراق يطمح لتعاون نووي سلمي باشراف منظمة الطاقة وباريس بغداد-عبدالحسين غزال انهى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء زيارته إلى بغداد هي أول زيارة رسمية إلى العراق بهدف مساعدة هذا البلد على تأكيد «سيادته»، في وقت يجد نفسه في وسط التوتر بين حليفين: واشنطن وطهران.أوعرب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، عن سعادته بزيارة ماكرون الى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون يعرض في بغداد مبادرة دعم السيادة ويتلقى تعهداً بتسهيل عمل الشركات الفرنسية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون يعرض في بغداد مبادرة دعم السيادة ويتلقى تعهداً بتسهيل عمل الشركات الفرنسية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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