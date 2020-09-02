ماكرون‭ ‬يعرض‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬مبادرة‭ ‬دعم‭ ‬السيادة ويتلقى‭ ‬تعهداً‭ ‬بتسهيل‭ ‬عمل‭ ‬الشركات‭ ‬الفرنسية‭ ‬

2020/09/02 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي‭:‬العراق‭ ‬يطمح‭ ‬لتعاون‭ ‬نووي‭ ‬سلمي‭ ‬باشراف‭ ‬منظمة‭ ‬الطاقة‭ ‬وباريس بغداد‭-‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ انهى‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬الأربعاء‭ ‬زيارته‭ ‬إلى‭ ‬بغداد‭ ‬هي‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬إلى‭ ‬العراق‭ ‬بهدف‭ ‬مساعدة‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬على‭ ‬تأكيد‭ ‬‮«‬سيادته‮»‬،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يجد‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬حليفين‭: ‬واشنطن‭ ‬وطهران‭.‬أوعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي،‭ ‬الاربعاء،‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بزيارة‭ ‬ماكرون‭ ‬الى‭ […]

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