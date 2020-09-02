خرافة .. تجنيب العراق الصراع

2020/09/02 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام لا أحد يمكن أن يساعدك أفضلَ ممّا يمكن أن تساعد أنت به نفسك، والمصيبة الأنكى هي عندما يريد الآخرون مساعدتك، وأنت تعمل ضدّ نفسك، وربّما ضدّهم، لكي لا تصلك المساعدة المرجوة وفائدتها.هذا هو حال العراق، والجملة الفاقدة لمعناها والمستهلكة سياسياً وعملياتياً التي يردّدها المسؤولون في بغداد، ومفادها أنّنا لا نريد أن […]

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