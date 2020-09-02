2020/09/02 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران—‭ ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬أشاد‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬الأربعاء‭ ‬بالوحدة‭ ‬الذي‭ ‬أظهرها‭ ‬أطراف‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬المبرم‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2015،‭ ‬بعدما‭ ‬فشلت‭ ‬الجهود‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬فرض‭ ‬العقوبات‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬بلاده‭.‬ ولم‭ ‬تصوت‭ ‬سوى‭ ‬اثنتين‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الـ15‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬النص‭ ‬الأميركي،‭ ‬ما‭ ‬يكشف‭ ‬عمق‭ ‬الخلافات‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وحلفائها‭ ‬الأوروبيين‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني يشيد بدعم مجلس الأمن: واشنطن ليس لها حق تفعيل بنود اتفاق خرجت منه) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني يشيد بدعم مجلس الأمن: واشنطن ليس لها حق تفعيل بنود اتفاق خرجت منه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).