نائب يعد تصريح مستشار الكاظمي بخروج القوات الاجنبية

2020/09/02 | 22:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} رد النائب عن كتلة بدر النيابية، مهدي الامرلي، على تصريح لمستشار رئيس الوزراء هشام داوود بشأن اخراج القوات الاجنبية من العراق.وقال الامرلي في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" ما صدر من مستشار رئيس الوزراء هشام داوود عن موضوع اخراج القوات الاجنبية من العراق ما هو الا استهانة واضحة بقرار مجلس النواب الذي صوت باغلبية على اخراج هذه القوات غير الشرعية من البلاد". واضاف" كما يعد استخفاف بموقف القوى الوطنية التي تحملت مسؤوليتها التاريخية بقرار يراعي المصالح العليا للشعب العراقي ويستهدف بالدرجة الاساس استعادة هيبة الدولة والسيادة الكاملة ويحقق امنه واستقراره في الحاضر والمستقبل".ووصف الامرلي ما صرح به داوود" تجاوزا واضحا لصلاحياته وليست من اختصاصه"، مبينا ان" الطعن بشرعية قرارات مجلس النواب يعني الطعن بشرعية الحكومة الحالية التي يسمى صاحب التصريح مستشارا لها".وكان مستشار رئيس الوزراء هشام داود قد اجاب على سؤال في مؤتمر صحفي الذي عقده عقب جلسة مجلس الوزراء امس الثلاثاء بشأن الانسحاب الامريكي من العراق، بالقول ان" البيت الشيعي بدأ بالتجاوب الايجابي مع مسألة المفاوضات الخاصة بالانسحاب الامريكي، وان قرار مجلس النواب لم يأخذ بعده الوطني الكامل لغياب مكونين رئيسين عن جلسة التصويت.وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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