“حاسماً الجدل”… برشلونة لوالد ميسي: لن نبيع ابنك وانتهى !

2020/09/02 | 22:56 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

حسم نادي برشلونة، اليوم الاربعاء، الجدل الدائر حول امكانية بيعه ليونيل ميسي الى الاندية التي تتصارع لضمه اليها.

وذكر موقع E P L W O R L D المتخصص بالكرة الاوروبية في خبر عاجل اوردته على منصة تويتر، انه انتهى قبل قليل الاجتماع بين بارتيميو وخورخي ميسي “والد ليو” ولايوجد اتفاق بين الطرفين.

واكد الموقع، ان بارتيميو اكد لوالد ميسي بأنه لن يبيعه.

🚨 عاجل 🚨

⚠️ نهاية الاجتماع بين بارتيميو وخورخي ميسي ولايوجد اتفاق بين الطرفين , بارتيميو اكد لوالد ميسي بأنه لن يبيعه pic.twitter.com/NcRmLIhfkn

— E P L W O R L D (@EPLworld) September 2, 2020

ووصل خورخي ميسي إلى مطار إل برات في برشلونة صباح اليوم الأربعاء، قادما من مدينة روزاريو الأرجنتينية على متن طائرة خاصة، لمناقشة مصير نجله الأسطورة ليو في اجتماع اليوم مع بارتوميو.

شاهد ماذا قال المحلل الرياضي الاستاذ خلدون الشيخ @KhaldounElcheik عن قضية النجم الارجنتيني ليونيل ميسي 😢

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— E P L W O R L D (@EPLworld) September 2, 2020

وذكرت شبكة “ESPN” العالمية أن سيارة بارتوميو غادرت مقر النادي، ولا وجود لأخبار اجتماع بين رئيس برشلونة ووالد ميسي حتى الآن.

بدورها، ذكرت شبكة “كادينا سير” الإذاعية الإسبانية، أن سيارة جوسيب ماريا بارتوميو، ظهرت عند باب شقة خورخي ميسي في برشلونة، ولم يكن داخلها رئيس البارسا.

وفجر ميسي قنبلة من العيار الثقيل يوم الثلاثاء قبل الماضي، بعدما أرسل رسالة إلى إدارة نادي برشلونة عبر تقنية “بورفاكس” كشف فيها عن رغبته في الرحيل عن النادي في الميركاتو الصيفي الجاري، ويطالب النجم الأرجنتيني بتفعيل بند فسخ عقده مع برشلونة الذي ينتهي في يونيو 2021، والذي يسمح له بالرحيل مجانا بمجرد نهاية الموسم، ورد برشلونة أن هذا البند انتهى في 10 يونيو الماضي، لكن الأرجنتيني يعتبر أنه لا يزال ساري المفعول بسبب الموسم الاستثنائي الذي توقف لأكثر من ثلاثة أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ولم ينته سوى في الأسبوع قبل الأخير من شهر أغسطس الماضي، وهو الوقت الذي أبلغ فيه مسؤولي برشلونة برغبته في الرحيل.

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