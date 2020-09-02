تقرير رسمي.. أميركا ستواجه أزمة دين

2020/09/02 | 23:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع تقرير رسمي أميركي أن يتجاوز دين الولايات المتحدة، حجم اقتصادها العام المقبل، "وذلك للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية"، وذلك بسبب زيادة الإنفاق الفيدرالي لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19

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