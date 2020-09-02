تصريح جديد من وزارة الصحة بشأن اللقاح الروسي المضاد لكورونا

2020/09/02 | 23:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قالت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء، أن اللقاح الروسي وصل إلى مراحله الأخيرة، فيما أكدت أن الحكومة ستوفره مجاناً إلى المواطنين في حال اعتماده من منظمة الصحة العالمية.



وقال وكيل الوزارة حازم الجميلي للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (2 أيلول 2020)، إنه "تم اليوم استقبال نائب السفير الروسي في مقر وزارة الصحة في بغداد، وبحضور وفد من المختصين في مجال اللقاحات، و مدير عام دائرة الصحة العامة ومدير هيأة المراكز التخصصية، ومسؤول اللقاحات في دائرة الصحة العامة".

وأضاف أن "المقابلة تمخضت عنها مناقشة المراحل التي وصل إليها اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا، وتم الاتفاق على التهيئة لاجتماع مباشر بين وزارة الصحة من المختصين والشركة التي تقوم بتطوير هذا اللقاح، لغرض معرفة تفاصيل هذا اللقاح، كما تم الاتفاق على دراسة إمكانية إشتراك العراق بالمراحل النهائية لهذا اللقاح، ودراسة إمكانية التكنولوجيا الفنية لهذا اللقاح في العراق".

وأشار إلى أن "وزارة الصحة اشترطت على الجانب الروسي، وجوب أن يحصل اللقاح على اعتراف منظمة الصحة العالمية قبل التعامل معه أو إدخاله إلى السوق العراقية".

وأكد أن "اللقاح الروسي في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية، أي في المرحلة الثالثة، ولحد الآن جميع النتائج والفحوصات مطمئنة على مأمونية وفعالية اللقاح".

ولفت إلى أنه "سيتم مناقشة القضايا العلمية للقاح، وأسعاره والكميات التي ممكن استيرادها"، مبيناً أن " جميع هذه الأمور مرهونة باعتماد هذا اللقاح من منظمة الصحة العالمية، و ستكون الدولة هي المسؤولة عن توفير اللقاح وتغطية تكاليفه، لغرض إيصاله مجاناً إلى المواطنين".

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