العراق يكشف حقيقة التزامه باتفاق اوبك ويوضح بشأن حصوله على استثناء من قرار التخفيض

2020/09/02 | 23:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت وزارة النفط، الأربعاء، التزام العراق باتفاق "أوبك بلس"، الذي أُبرم في شهر نيسان الماضي، نافية سعيها للحصول على استثناء من نسب تخفيض الإنتاج.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة في بيان، اليوم (2 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي إنه "بالإشارة إلى ما تم تداوله، اليوم، في وسائل الإعلام، من تصريح منسوب إلى معالي وزير النفط، يزعم بأن جمهورية العراق ستسعى للحصول على استثناء من نسب خفض الإنتاج المتفق عليها بموجب إعلان التعاون للدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، فإن وزارة النفط تنفي، بشكل قاطع، هذه الأخبار التي لا أساس لها".

وأضاف أن "العراق، على العكس مما تم تداوله، سيظل ملتزماً تماماً بإعلان التعاون للدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، الذي أُبرم في شهر نيسان، وبآلية التعويض التي تم الاتفاق عليها في شهر حزيران، وسيستمر في العمل، مع جميع الدول الأخرى الموقعة عليهما، في إطار جهودهم الجماعية الرامية إلى تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية."

وأوضح أنه "قد تجاوز معدل التزام العراق بالاتفاق 100 % في شهر آب الماضي، وسيستمر عند هذا المستوى المرتفع، مع التعويض، في شهري أغسطس وسبتمبر، عن فائض الإنتاج السابق، الذي بلغ 850 ألف برميل يومياً، وذلك وفقا لاتفاقية أوبك بلس".

واشار الى أنه "في حال لم يكن التعويض عن فائض الإنتاج، بشكل كامل، بحلول نهاية شهر أيلول ممكنا، فسوف يطلب العراق من لجنة المراقبة الوزارية المشتركة الحصول على قرار عاجل من قبل الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، لتمديد فترة التعويض حتى نهاية شهر تشرين الثاني، وذلك مباشرة بعد اجتماع اللجنة يوم 17 أيلول الجاري".

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