انتهاء اجتماع والد ميسي مع رئيس برشلونة بدون التوصل لاتفاق نهائي

2020/09/02 | 23:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

انتهى الاجتماع المرتقب بين والد ليونيل ميسي ووكيل أعماله مع رئيس نادي برشلونة، بارتوميو منذ دقائق معدودة من دون التوصل لاتفاق نهائي بشأن مصير ميسي في النادي.

وأُجري اجتماع بين والد النجم الأرجنتيني ميسي مع رئيس برشلونة للتوصل إلى اتفاق نهائي حول مستقبله مع النادي الكتالوني في الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن الاجتماع انتهى بين الطرفين بدون التوصل لأي اتفاق نهائي حول مستقبل ميسي سواء بالبقاء أو الرحيل.

كما أشار “راديو كتالونيا” بأن برشلونة أخبر والد ميسي بأنه مُصر على موقفه وينتظرون عودة اللاعب الأرجنتيني إلى التدريبات خلال الأيام المقبلة.

فيما أكد والد ميسي لبارتوميو أن نجله لا يشعر بالراحة في برشلونة ويرغب في الرحيل وهو قرار نهائي لا رجعة فيه.

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