مقتل أمرأتين مسنتين خنقاً في ايسر الموصل

2020/09/02 | 23:24 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} لقيت امرأتان مسنتان، الاربعاء، مصرعهما خنقاً في ايسر مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.





وذر مصدر امني {للفرات نيوز} عن" مقتل إمرأتين مُسنتين داخل دار يعيشان فيها قرب منطقة كراج الشمال في الجانب الايسر من مدينة الموصل".

واضاف" حيث تم سرقة مابحوزتهما من مصوغات ذهب بعد ان قام الجُناة بخنقهما حتى فارقا الحياة".

واشار الى" فتح تحقيق امني لمعرفة ملابسات الجريمة والقبض على الفاعلين لانزال القصاص العادل بهم".

وفاء الفتلاوي

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