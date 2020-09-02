بالصور.. الاهمال يتسبب بكارثة كبرى في جسر النعمانية

2020/09/02 | 23:24 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} انهار جزء كبير من جسر النعمانية، اليوم الاربعاء، بسبب اهماله لفترات طويلة.





وذكر مصدر مطلع {للفرات نيوز} عن" انهيار جزء كبير من السياج الحديدي والرصيف الجانبي لجسر النعمانية الكونكريتي في واسط لاهماله يعاني بسبب عدم وجود تخصيصات مالية".

يذكر أن جسرالنعمانية يعد من الجسور الحيوية التي تربط مدينة الكوت بمحافظات الفرات الأوسط وقد انشىء سنة 1979 من قبل احد الشركات البلغارية.

وفاء الفتلاوي

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