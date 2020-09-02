كتلة الفتح تنتقد موقف الحكومة من التواجد الاميركي داخل العراق

2020/09/02 | 23:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد

انتقدت كتلة الفتح النيابية، الاربعاء، موقف الحكومة من التواجد الاميركي داخل العراق، معلنة رفضها لاي تسويف لقرار البرلمان القاضي باخراج القوات الاميركية من العراق.

وذكر بيان للكتلة تلقته /المعلومة/، ان “في الوقت الذي ينتظر الشعب العراقي تنفيذ قرار مجلس النواب القاضي باخراج القوات الاجنبية من العراق، يظهر مستشار رئيس الوزراء هشام داوود ليوضح نوايا الحكومة الحالية بتسويف القرار وعدم الانصياع وراء رغبة ممثلي الشعب العراقي في السلطة التشريعية”.

واضاف: “نطالب الكاظمي بالكشف عن موقفه بشكل معلن وصريح وواضح من ما قاله مستشاره هشام داوود او العمل على اقالته من منصبه اذا ما كان قد تحدث خارج رؤية رئيس الوزراء ومنهاجه الحكومي”.



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