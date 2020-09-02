إيضاح من النفط بعد أنباء سعي العراق لاستثناء من التزامات أوبك+ بخفض الإنتاج

2020/09/02 | 23:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اكدت وزارة النفط، الاربعاء، التزامها الكامل باتفاق خفض معروض أوبك+ النفطي، نافية الانباء التي تحدثت عن سعي العراق للحصول على استثناء من اتفاق التخفيضات خلال الربع الأول من 2021.



وذكر المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، في تصريح تابعه "ناس"، (2 ايلول 2020)، إن "النفط تنفي بشكل قاطع هذه الأخبار التي لا أساس لها وتؤكد أن العراق، على العكس مما تم تداوله، سيظل ملتزما تماما بإعلان التعاون للدول المشاركة في اتفاق أوبك+ الذي أُبرم في شهر إبريل (نيسان)، وبآلية التعويض التي تم الاتفاق عليها في شهر يونيو (حزيران)".

وتابع أن "التزام العراق بتخفيضات إنتاج النفط الحالية تجاوز 100 بالمئة في أغسطس آب وأنه “سيستمر عند هذا المستوى المرتفع، مع التعويض في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) عن فائض الإنتاج السابق الذي بلغ 850 ألف برميل يوميا”، بموجب اتفاق أوبك+"، وفقا لرويترز.

وقال متحدث وزارة النفط يوم الأربعاء إنه إذا أخفق العراق في التعويض بشكل كامل بنهاية سبتمبر أيلول، فإنه سيطلب "تمديد فترة التعويض حتى نهاية شهر نوفمبر" تشرين الثاني.

وتعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي تراقب مدى الالتزام بتخفيضات الإنتاج وتسدي المشورة لتحالف أوبك+، اجتماعها التالي في 17 سبتمبر أيلول.

وكانت صحيفة محلية نسبت في وقت سابق من يوم الأربعاء إلى وزير النفط إحسان عبد الجبار قوله إنه تحدث بخصوص استثناء مع وزراء نفط أعضاء رئيسيين في أوبك خلال ثلاث اجتماعات منفصلة، في تصريحات بثتها أيضا وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في مجموعة أوبك+، الإنتاج حاليا 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر كانون الأول لدعم الأسعار في ظل أزمة فيروس كورونا التي تعصف بالطلب.

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