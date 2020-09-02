بعد لقاء وفد من موسكو. . وزارة الصحة توضح بشأن توفير اللقاح الروسي

2020/09/02 | 23:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، أن الحكومة ستوفر اللقاح الروسي "مجانا" إلى المواطنين في حال اعتماده من منظمة الصحة العالمية، مبينة ان اللقاح في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية.

وقال وكيل الوزارة حازم الجميلي في تصريح له اليوم (2 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إنه "تم اليوم استقبال نائب السفير الروسي في مقر وزارة الصحة في بغداد، وبحضور وفد من المختصين في مجال اللقاحات، ومدير عام دائرة الصحة العامة ومدير هيئة المراكز التخصصية، ومسؤول اللقاحات في دائرة الصحة العامة".

وأضاف أن "المقابلة تمخضت عنها مناقشة المراحل التي وصل إليها اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا، وتم الاتفاق على التهيئة لاجتماع مباشر بين وزارة الصحة من المختصين والشركة التي تقوم بتطوير هذا اللقاح، لغرض معرفة تفاصيل هذا اللقاح، كما تم الاتفاق على دراسة إمكانية إشتراك العراق بالمراحل النهائية لهذا اللقاح، ودراسة إمكانية التكنولوجيا الفنية لهذا اللقاح في العراق".

وأشار إلى أن "وزارة الصحة اشترطت على الجانب الروسي، وجوب أن يحصل اللقاح على اعتراف منظمة الصحة العالمية قبل التعامل معه أو إدخاله إلى السوق العراقية".

وأكد أن "اللقاح الروسي في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية، أي في المرحلة الثالثة، ولحد الآن جميع النتائج والفحوصات مطمئنة على مأمونية وفعالية اللقاح".

ولفت إلى أنه "سيتم مناقشة القضايا العلمية للقاح، وأسعاره والكميات التي ممكن استيرادها"، مبيناً أن " جميع هذه الأمور مرهونة باعتماد هذا اللقاح من منظمة الصحة العالمية، و ستكون الدولة هي المسؤولة عن توفير اللقاح وتغطية تكاليفه، لغرض إيصاله مجاناً إلى المواطنين".

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