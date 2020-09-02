2020/09/02 | 23:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحة الكرخ توضح تفاصيل الاصابات بكورونا التي سجلت اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة الكرخ توضح تفاصيل الاصابات بكورونا التي سجلت اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).