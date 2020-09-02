حظر مفاجئ في مدينة مغربية

2020/09/02 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المغرب- عبدالحق بن رحمون فرضت السلطات المغربية مساء الاربعاء حظر التجوال المفاجيء في مدينة الرشيدية بعد ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا .وقال مصدر حكومي ان الحظر سيبدأ من الساعة السادسة مساء ر وحتى الصباح ويكون اغلاقا للمحال التجارية والمقاهي وجميع المجالات .

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