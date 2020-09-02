اجتماع الأمناء العامين بين الغاية و الوسيلة - محسن ابو رمضان

2020/09/02 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محسن_ابو_رمضان تكررت مطالب العديد من القوي والفصائل السياسية منذ عدة اعوام بضرورة عقد اجتماع الأمناء العامين الفصائل بحضور ورئاسة الرئيس محمود عباس بهدف ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني و الإجابة علي تساؤل ما العمل في مواجهة التحديات العاصفة والمحدقة بالقضية الوطنية لشعبنا وأبرزها ما يسمي بصفقة القرن وما تمخض عنها مؤخرا من خطة الضم ومسارارات التطبيع.



استجاب الرئيس حديثا لهذا المطلب حيث سيعقد الاجتماع قريبا ......





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