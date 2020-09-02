توزيع لقاح كورونا في أمريكا قبل شهر من الانتخابات الرئاسية

2020/09/02 | 23:55 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} قالت وسائل إعلام أميركية، ان واشنطن تدعو مسؤولي الولايات المتحدة للاستعداد لتوزيع لقاح لكوفيد-19 {كورونا} قبل تشرين الثاني نوفمبر..



يتبع

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