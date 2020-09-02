تغطية خاصة عن زيارة ماكرون الى بغداد.. أهم احداث اليوم بخبر واحد

2020/09/02 | 23:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى بغداد، صباح اليوم الاربعاء، في اول زيارة لرئيس دولة منذ تولي مصطفى الكاظمي مسؤولية رئاسة الوزراء، حيث التقى ماكرون الرئاسات الثلاث ورئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.أدناه أهم أحداث هذا اليوم: رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم يدعو الى تسوية تاريخية بين بغداد واربيل لصالح العراق (التفاصيل) السيد عمار الحكيم: استعادة هيبة وقوة الدولة الضمانة الوحيدة لانتخابات عادلة (التفاصيل) السيد عمار الحكيم يعزي بوفاة الشاعر جبار رشيد (التفاصيل) السفير الفلسطيني احمد عقل: موقف العراق قوي وغياب الزعامات ساعد اسرائيل على اختراق العرب وهذه نظرتنا لاجتماع عمان (التفاصيل) قادماً من بيروت المنكوبة..ايمانويل ماكرون يصل الى بغداد لإعلان "مبادرة قوية" (التفاصيل) هذا ما قاله ماكرون فور وصوله بغداد (التفاصيل) بالصور..مراسم استقبال صالح لماكرون (التفاصيل) بالفيديو..مراسم استقبال الكاظمي لماكرون (التفاصيل) رئيس الجمهورية برهم صالح: نتطلع لشراكة استراتيجية مع فرنسا..وماكرون يطرح مشروعاً للعراق {موسع} (التفاصيل) رئاسة الجمهورية تعلن تفاصيل لقاء صالح بماكرون (التفاصيل) خلال مأدبة غداء على شرف ماكرون..صالح: مصالحنا الوطنية تنطلق من النأي عن سياسة المحاور (التفاصيل) رئاسة اقليم كردستان تكشف ما دار بين الكاظمي و نيجيرفان بارزاني (التفاصيل) الكاظمي يشير لبداية حقيقية للشراكة مع فرنسا..وماكرون: مستعدون لتأمين مصادر الطاقة للعراق {موسع} (التفاصيل) رئاسة الوزراء تعلن تفاصيل ما دار بين الكاظمي وماكرون (التفاصيل) ماكرون لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي: سنتبنى تنمية استراتيجية وتطبيقها في عموم العراق (التفاصيل) بالفيديو..رسالة ماكرون للقادة العراقيين (التفاصيل) بارزاني يلتقي ماكرون ويعرب عن أمله بتطوير علاقات كردستان وفرنسا (التفاصيل) بارزاني للكاظمي: الكرد يعتزون بعراقيتهم وعازمون على إدامة استقرار العراق وسيادته (التفاصيل) الحلبوسي وبارزاني يؤكدان استمرار المباحثات بين بغداد واربيل وحل المشاكل بالدستور (التفاصيل) العراق يسجل 3946 اصابة جديدة بفيروس كورونا (التفاصيل) البرلمان..غداً بدء الفصل التشريعي والسبت اعمال المجلس (التفاصيل) البرلمان يلمح الى عقد جلساته عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة (التفاصيل) "خلافات عميقة" في لجنة تعديل الدستور..وهذه أبرزها (التفاصيل) بالوثيقة..الكاظمي يقرر عدم رفع أي علم غير العراقي فوق مباني المؤسسات العسكرية (التفاصيل) بعد تحذير خطير..أمر سري وفوري للداخلية {وثيقة} (التفاصيل) بالوثيقة..الكاظمي يجري تغييرات بمناصب اقتصادية (التفاصيل) الاقتصاد النيابية تكشف عن حل تفعيل القطاع الخاص والجهات المعرقلة له (التفاصيل) عضو في الطاقة النيابية: الهوى السياسي يتحكم بواردات الاقليم النفطية..ويطرح الحل (التفاصيل) مشادات حادة ترفع أولى الجلسات الخريفية لبرلمان الاقليم (التفاصيل) الاعلام الامني: تدمير وكر وثلاثة انفاق لداعش في كركوك (التفاصيل) انفجار يستهدف رتل احدى شركات النقل المتعاقدة مع التحالف ببابل (التفاصيل) الكهرباء تنفي صرف رواتب العقود والأجور غداً..وتوضح سبب تأخرها (التفاصيل) العراق يفاتح أوبك لإعفائه من خفض الانتاج ويتسلم عروضاً بانشاء أنبوب البصرة – العقبة (التفاصيل) النفط تنفي سعي العراق لاستثناءه من اتفاق أوبك وتؤكد إلتزامه بخفض الانتاج (التفاصيل) إرتفاع إيرادات المنافذ في آب الى أكثر من 107 مليارات دينار (التفاصيل) ايران تعلق على أنباء استغناء العراق عن غازها (التفاصيل) الثقافة النيابية: مواقع ومرافق سياحية لم تصنف تثير الشكوك بشبهات الفساد (التفاصيل) الدراجات النارية..حوادث مُهلكة وباب إبتزاز (التفاصيل) التقاعد تعلن صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر أيلول (التفاصيل) الرشيد يعلن انتهاء فترة امهال استقطاع الاقساط خلال حظر التجوال (التفاصيل) حكومة الاقليم تعلن قرارها بشأن دوام العام الدراسي الجديد (التفاصيل) بالصور..عزاء بني أسد في كربلاء المقدسة (التفاصيل) اما الخبر الاكثر قراءة لهذا اليوم: التربية ترد بتحدي على انتقادات خلية الأزمة (التفاصيل).محمد

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