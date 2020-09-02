2020/09/03 | 00:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتعتبر توجيهات "CDC" الجديدة بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، بمثابة آخر تطور ضمن سباق الوصول للقاح ضد فيروس كورونا الذي أودى بحياة 184 ألف أميركي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("في نوفمبر".. السلطات الأميركية تدعو الولايات للاستعداد لتوزيع لقاح لكوفيد-19) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("في نوفمبر".. السلطات الأميركية تدعو الولايات للاستعداد لتوزيع لقاح لكوفيد-19) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).