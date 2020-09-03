صحة الكرخ تعلن خارطة الإصابات الجديدة بكورونا

2020/09/03 | 00:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، الاربعاء، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 أيلول 2020)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، توزع على النحو التالي":

عدد الاصابات 671 موزعة كالآتي:

أبو غريب ——— 22

ابو دشير ——— 9

الاسكان ———- 2

الاعلام ———— 8

البياع ———— 19

التاجي ———- 13

الحرية ———- 64

الخطيب ——- 2

الدورة ———- 37

الدولعي ——— 5

الرحمانية ——- 1

السيدية ——— 7

الشالجية ——— 6

الشرطة الخامسة ——- 1

الشرطة الرابعة ——— 4

الشعلة ——— 35

الصالحية —— 9

الطارمية ——— 23

الطوبحي ——— 4

العامرية ———- 28

العطيفية ——- 5

العلاوي ———- 5

الغزالية ———- 34

القادسية ——— 9

الكاظمية ——— 32

الكرخ ———— 5

اللطيفية ———- 3

المحمودية ——- 68

المشاهدة ——— 9

المعالف ———- 1

المنصور ———- 11

المواصلات ——- 9

النصر والسلام —— 8

الوشاش ———- 3

اليرموك ———- 16

اليوسفية ———- 7

جكوك ————- 6

حي الجامعة —— 9

حي الجهاد ——— 21

حي الخضراء ——- 28

حي العامل ——— 28

حي العدل ——— 11

سبع البور ——— 2

سويب ————- 5

شارع حيفا ——— 1

كرادة مريم ——— 2

ناحية الرشيد ——- 1

سكنة جانب الرصافة —- 20

محافظة النجف ——— 1

محافظة الديوانيه ——- 1

محافظة بابل ———— 3

محافظة ديالى ———- 1

محافظة ذي قار ——— 2

محافظة صلاح الدين ——- 1

محافظة كربلاء ————- 2

محافظة كركوك ———— 1

محافظة واسط ————- 1

الشفاء: 200

الوفيات:5

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