بعد اثارته للجدل على مواقع التواصل.. الاستخبارات تصدر بيانا بشأن معمل الراشي (فيديو)

2020/09/03 | 00:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 18 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الاربعاء، ضبط معمل لانتاج مادة الراشي مخالف للضوابط الصحية في محافظة نينوى.

وقالت الوكالة في بيان لها اليوم (2 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، انه "بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه قيام أحد عمال معمل لصناعة الراشي بتعليب القناني من غير مراعاة الأمور الصحية وخصوصا الضرف الصحي الذي يمر به البلد بسبب جاحة كورونا، حيث تم تشكيل فريق عمل مشترك من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات الجريمة المنظمة في نينوى بوزارة الداخلية بالاشتراك مع قوة من جهاز الأمن الوطني وقد تم إلقاء القبض على المتهمين من قبل جهاز الأمن الوطني وغلق المعمل من قبل مفارزنا بعد استحصال الموافقات القضائية بذلك".

واظهر مقطع فيديو مجموعة من الاشخاص في معمل (راشي) وهم يقومون بانتاج وتغليف المادة بشكل مخالف للضوابط الصحية، ما اثار جدلا وموجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الاستهانة بالاجراءات الصحية في ظل ازمة كورونا التي يعيشها العالم اجمع.

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