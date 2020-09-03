شرطة بغداد تعلن منع استقلال الدراجة النارية لاكثر من شخص

2020/09/03 | 00:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت قيادة شرطة بغداد عن منع استقلال الدراجة النارية من قبل أكثر من شخص .

وقال بيان لقيادة شرطة بغداد بحسب اعلام وزارة الداخلية :”تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة و وزير الداخلية بضرورة مضاعفة الجهود للحد من الجريمة بكل اشكالها وانطلاقا من هذا المبدأ ونظرا لاستغلال بعض المجرمين للدراجات النارية في تنفيذ مآربهم المريضة ومخططاتهم الاجرامية تقرر ما يلي:

أولا – يمنع استقلال الدراجة النارية من قبل أكثر من شخص.

ثانيا – ستباشر دورياتنا بحجز المخالفين وفق الضوابط والتعليمات.

ثالثا- لا توجد استثناءات في هذا التوجيه لضمان تنفيذه بكل مهنية والتزام.

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