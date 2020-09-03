2020/09/03 | 00:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيف معتز محي

أبلغ غاريث بيل نجم نادي ريال مدريد الإسباني مسؤولي النادي بأنه لا ينوي الرحيل عن صفوف الفريق خلال الصيف الجاري.وأن اللاعب يواصل سياسية الضغط ورفض الرحيل واكد بأنه لن يتنازل عن راتبه ولن يقوم بتخفيضه.

وذكرت تقارير صحفية: بأن ريال مدريد ينوي عقد جلسة مع اللاعب من أجل بحث رحيله هذا الموسم ولكن بيل متمسك بموقفه.ويحصل بيل على 14 مليون يورو سنوياً من ريال مدريد ويتبقى من عقده مع النادي عامين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بيل وسياسة الضغط على ريال مدريد) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بيل وسياسة الضغط على ريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).