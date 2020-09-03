مدرب ريال مدريد يعلق على أنباء رحيل ميسي

2020/09/03 | 00:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأضاف "ليو يجعل الدوري الإسباني وفريقه أفضل، إنه يجعل الـ"كلاسيكو" أكثر جمالا لأنك تحب الفوز بينما تلعب ضد الأفضل وهو واحد من الأفضل في العالم.لكن لديه الحق في تقرير مصيره".

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