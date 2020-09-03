الزراعة تعلن صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين

2020/09/03 | 00:57 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} اعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة لهذا العام.





جاء ذلك في بيان نقله الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف والذي أكد فيه بأن "الوزير الخفاجي وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء حضر مساء اليوم اجتماع مشترك لوزراء المالية و التجارة و الزراعة أضافة الى مستشار رئيس الوزراء وافضت نتائج الاجتماع بالموافقة على صرف مبلغ مقداره ٦٠٠ مليار دينار لصرف مستحقات الفلاحين والمزارعين لمحصول الحنطة لهذه العام"، مؤكدا على "تخصيص مبلغ منها مقدار ٧٠ مليار دينار لوزارة الزراعة لصرف مستحقات منتجي بذور الرتب العليا".

وبين ان "المبالغ المتبقية من مستحقات الفلاحين سوف تصرف تباعا على ان يتم تسليمها قبل نهاية العام الحالي".

وثمن الخفاجي "جهود رئيس الوزراء لدعمه شريحة الفلاحين والمزارعين ،، داعياً جميع الفلاحين والمزارعين الى مضاعفة الانتاح الزراعي كماً ونوعاً من اجل الاستمرار بتحقيق الامن الغذائي للمواطنين وصولا الى الاكتفاء الذاتي التام في كل المحاصيل الزراعية".

محمد

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