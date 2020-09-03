القانونية النيابية تطالب الكاظمي بمراجعة كفاءة مستشاريه وضبط ايقاع عملهم

2020/09/03 | 01:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

طالبت اللجنة القانونية النيابية ، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، مراجعة كفاءة مستشاريه وضبط ايقاع عملهم ووضع اسس صحيحة للتعامل مع الملفات والقضايا الوطنية المهمة والقيام بأدوارهم ضمن اطار السلطة التنفيذية فقط وابعاد كل من لا تنطبق عليه معايير هذا المنصب الحساس.

وقالت اللجنة في بيان صحفي حول تصريحات مستشار الكاظمي وتلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” ما ابداه المستشار هشام داوود من تقليل لاهمية القرار النيابي الوطني بشأن اخراج القوات الاجنبية من العراق يمثل جهلا قانونيا ودستوريا وضرب معلن لعمل البرلمان.

واشارت اللجنة الى ان” ما ذكره المستشار ينسف جهد مجلس النواب ودوره في تشريع القوانين واصدار القرارات والعمل الرقابي وهذا الامر من شأنه ان يخل بمبدأ الفصل بين السلطات والغاء التكامل بين المفاصل المهمة داخل الدولة العراقية.

وطالب اللجنة ” رئيس مجلس الوزراء بمراجعة كفاءة مستشاريه وضبط ايقاع عملهم ووضع اسس صحيحة للتعامل مع الملفات والقضايا الوطنية المهمة والقيام بأدوارهم ضمن اطار السلطة التنفيذية فقط وابعاد كل من لا تنطبق عليه معايير هذا المنصب الحساس”.

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