2020/09/03 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة حل المساء وقد قضت طوال اليوم تجول في شوارع لندن "داون تاون" تحتفل بمغادرتها السياج الفوضوي لتستقر في كنف هدوء "كينغستون" تعبت من المشي والتطلع في المجمعات وقطع الشوارع سيراً كأنها المرة الأولى لها في المدينة الصاخبة، تنظر في الوجوه من أنحاء العالم، هذه الوجوه لا تصادفها في "كينغستون" فالملامح هناك إنكليزية بحته، عبرت باتجاه بيغ بن ثم انحرفت باتجاه الهايد بارك بعدها مرت على مقهى وتناولت شطيرة لحم م ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يسرا البريطانية (12) - احمد جمعة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يسرا البريطانية (12) - احمد جمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).