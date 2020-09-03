بنيان والعنكوشي مرشحان لرئاسة اللجنة الاولمبية

2020/09/03 | 01:07 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حراك يدور خلف الكواليس من شخصيات رياضية بالتواصل مع الاتحادات الرياضية لدعم مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة اياد بنيان و رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي لتولي احدهما منصب رئيس اللجنة الاولمبية العراقية بالانتخابات المقبلة.وذكر مصدر مطلع: ان حراكا يقوده شقيق رئيس الوزراء السابق باسل عبد المهدي و مستشار وزير الشباب والرياضة حسن علي كريم

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