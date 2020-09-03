تقرير يحذر من تسميم المياه والسدود بالعراق يتسبب بنفوق الاف الاطنان من الاسماك

2020/09/03 | 01:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … /- اكدت تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية أن تسميم المياه والسدود غير القانونية وحتى الاشتباكات المسلحة تتدخل في صيد اسماك البني الثمينة في اهوار العراق مما يجعل عملية الابحار فيها غير آمن ويتسبب في نفوق الالاف الاطنان من الاسماك.ونقل التقرير الذي ترجمته المستقلة , عن حسين سرحان البالغ من العمر 70 عاما وهو […]

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