وزارة النفط تؤكد التزام العراق التام باتفاق أوبك بلس بشأن خفض الانتاج

2020/09/03 | 01:54 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

أكدت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، أن العراق سيظل ملتزماً بإعلان التعاون للدول المشاركة في اتفاق أوبك+، الذي أُبرم في شهر نيسان.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه: "بالإشارة إلى ما تم تداوله، اليوم، في وسائل الإعلام، من تصريحٍ منسوبٍ إلى وزير النفط، يزعم بأن العراق سيسعى للحصول على استثناءٍ من نسب خفض الإنتاج المتفق عليها بموجب إعلان التعاون للدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، فإن وزارة النفط تنفي هذه الأخبار التي لا أساس لها".

وأضاف أن "العراق، على العكس مما تم تداوله، سيظل ملتزماً تماماً بإعلان التعاون للدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، الذي أُبرم في شهر نيسان، وبآلية التعويض التي تم الاتفاق عليها في شهر حزيران، وسيستمر في العمل، مع جميع الدول الأخرى الموقعة عليهما، في إطار جهودهم الجماعية الرامية إلى تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية."

وأشار إلى "معدل التزام العراق بالاتفاق تجاوز نسبة 100 % في شهر آب الماضي، وسيستمر عند هذا المستوى المرتفع، مع التعويض، في شهري آب وايلول، عن فائض الإنتاج السابق، الذي بلغ 850 ألف برميل يومياً، وذلك وفقاً لاتفاقية أوبك بلس".

وتابع: انه "في حال لم يكن التعويض عن فائض الإنتاج، بشكلٍ كاملٍ، بحلول نهاية شهر أيلول مُمكناً، فسوف يطلب العراق من لجنة المراقبة الوزارية المشتركة الحصول على قرار عاجل من قبل الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، لتمديد فترة التعويض حتى نهاية شهر تشرين الثاني، وذلك مباشرةً بعد اجتماع اللجنة يوم 17 أيلول الجاري".

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