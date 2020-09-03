قرار من شرطة بغداد للحد من عمليات الاغتيال

2020/09/03 | 01:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعدت قيادة الشرطة المخالفين بإجراءات صارمة دون وجود استثناءات (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت قيادة شرطة العاصمة بغداد، قرارًا جديدًا بشأن حركة الدراجات النارية في محاولة للحد من عمليات الاغتيال.

وذكرت قيادة الشرطة في بيان، الخميس 3 أيلول/سبتمبر، أن "قرارًا صدر بمنع ركوب الدراجة النارية من قبل أكثر من شخص واحد، تنفيذًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية بضرورة مضاعفة الجهود للحد من الجريمة وبكافة أشكالها وانطلاقًا من هذا المبدأ، ونظرًا لاستغلال بعض المجرمين للدراجات النارية في تنفيذ مآربهم المريضة ومخططاتهم الإجرامية".

وأضاف البيان، دوريات الشرطة ستباشر بحجز المخالفين وفق الضوابط والتعليمات، مع عدم وجود استثناءات في هذا التوجيه "لضمان تنفيذه بكل مهنية والتزام".

وتشهد العاصمة بغداد ومدن عدة في البلاد، منذ أشهر، عمليات اغتيال منظمة طالت متظاهرين وناشطين، غالبًا ما تنفذ على يد أشخاص يستقلون دراجات نارية، ومنها حادثة اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي.

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