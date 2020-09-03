البرازيل تساوي في أجور اللاعبين واللاعبات في المنتخبات الوطنية لكرة القدم

2020/09/03 | 02:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الأربعاء، أنه قرر فرض المساواة في الأجور بين لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية.

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