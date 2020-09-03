إصابات كورونا في البرازيل تلامس الـ4 ملايين

2020/09/03 | 02:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 46934 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير.

وأشارت وزارة الصحة ، إلى أن إجمالي عدد المصابين بلغ 3 ملايين و997 ألفا و865 شخصا.

كما سجلت البرازيل 1184 حالة وفاة جراء فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لتصل حصيلة ضحايا الفيروس إلى 123 ألفا و780 شخصا.

وسجلت البلاد ثاني أكبر حصيلة فيالعالم للإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.

المصدر: RT

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