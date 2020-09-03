"اللعب بالنار".. وزير العدل الأميركي يحذر من التصويت بالبريد في انتخابات الرئاسة

2020/09/03 | 02:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وزير العدل الأميركي، وليام بار، في مقابلة مع محطة "سي أن أن" التلفزيونية الأميركية، الأربعاء، من التصويت بالبريد في انتخابات الرئاسة، المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل

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