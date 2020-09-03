مسؤول أميركي يؤكد لـ

2020/09/03 | 03:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول في "المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها" (CDC) أن الوكالة بعثت رسالة إلى الأقسام الصحية في الولايات الأميركية تدعوها فيها لوضع الاستعدادات اللوجستية اللازمة لتوزيع لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، بحلول نهاية شهر أكتوبر، أو بداية نوفمبر

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