العراق ينفي التفاوض على استثناء من اتفاق تخفيض صادرات النفط

2020/09/03 | 03:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأكدت وزارة النفط، التزامها الكامل باتفاق خفض معروض أوبك+ النفطي، ونفت سعي العراق للحصول على استثناء من اتفاق التخفيضات خلال الربع الأول من 2021.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان، إن "الوزارة تنفي بشكل قاطع هذه الأخبار التي لا أساس لها وتؤكد أن العراق، على العكس مما تم تداوله، سيظل ملتزمًا تمامًا بإعلان التعاون للدول المشاركة في اتفاق أوبك+ الذي أُبرم في شهر نيسان/أبريل، وبآلية التعويض التي تم الاتفاق عليها في شهر حزيران/يونيو".

وأضاف، أن "التزام العراق بتخفيضات إنتاج النفط الحالية تجاوز 100 بالمئة في آب/أغسطس وسيستمر عند هذا المستوى المرتفع، مع التعويض في شهر أيلول/سبتمبر عن فائض الإنتاج السابق الذي بلغ 850 ألف برميل يوميًا، بموجب اتفاق أوبك+".

وتابع جهاد، "إذا أخفق العراق في التعويض بشكل كامل بنهاية أيلول/سبتمبر، فإنه سيطلب تمديد فترة التعويض حتى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر".

وتعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي تراقب مدى الالتزام بتخفيضات الإنتاج وتسدي المشورة لتحالف أوبك+، اجتماعها التالي في 17 أيلول/سبتمبر.

وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار، في تصريح نقلته الصحيفة الرسمية، إنه تحدث بخصوص استثناء مع وزراء نفط أعضاء رئيسيين في أوبك خلال ثلاثة اجتماعات منفصلة.

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في مجموعة أوبك+، الإنتاج حاليًا بحجم 7.7 مليون برميل يوميًا حتى كانون الأول/ديسمبر لدعم الأسعار في ظل أزمة فيروس كورونا التي تعصف بالطلب.

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