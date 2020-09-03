بغداد وباريس نحو {خارطة طريق} للتعاون المشترك

2020/09/03 | 03:33 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: احمد عبد ربه

التأكيد على سيادة العراق ومنع التدخلات الخارجية، مع تعزيز التعاون الاقتصادي، أبرز الملفات التي حملها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الى بغداد، أمس الاربعاء في زيارة "قصيرة" استمرت لساعات، وشهدت مباحثات مهمة مع المسؤولين العراقيين. وترغب باريس بالانطلاق من بغداد لترتيب أوراق المنطقة، لا سيما أن العراق يحظى بأهمية اقتصادية وسياسية وأمنية، كما تسعى فرنسا لأن تكون "لاعبا أساسيا" في عملية البناء والاعمار والاستثمار التي تطمح اليها الحكومة العراقية.

وركزت مباحثات الرئاسات الثلاث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تنشيط الاستثمار والاستفادة من الخبرات المتبادلة، مع الالتزام ببناء علاقات متوازنة مع دول الجوار ومنع الخروق العسكرية للأراضي العراقية.



وكشف رئيس الجمهورية برهم صالح خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي عن قرب الاعلان عن مجموعة من المشاريع والعقود المشتركة بين بغداد وباريس.



بدوره، عد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، "الزيارة" بداية حقيقية لشراكة عراقية فرنسية، بينما كشف عن "مساع لتفعيل العمل بوثيقة التفاهم الستراتيجي بين البلدين".

كما بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع ماكرون تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، وتفعيل العمل النيابي للسلطتين التشريعيتين في كلا البلدين الصديقين، بينما أعرب رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني خلال لقائه الرئيس الفرنسي عن تطلعه لتطوير العلاقة مع فرنسا.



بدوره، عبر الرئيس الفرنسي عن دعم بلاده للعراق وللمرحلة التاريخية والديمقراطية التي يمر بها، بينما أعلن عن وضع خارطة طريق مشتركة للتعاون بين البلدين.



كما أكد استعداد بلاده للالتزام بتأمين مصادر الطاقة للعراق، بينما أشار الى أن فرنسا ستدعم المشاريع المهمة ومنها مترو بغداد.

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