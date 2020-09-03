توقيف مُخلّصَين جُمركيين يُهرّبان السيارات

2020/09/03 | 03:33 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

تم القبض في ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة، على مخلصين جمركيين اثنين بتهمة التزوير، بينما تم خلال عملية أخرى ضبط 25 شاحنة تحمل مواد ممنوعة من الاستيراد.

وذكر بيان للهيئة، أن المخلّصَين قاما بتزوير الأوليات الخاصة بالتصاريح الجمرگية لتهريب السيارات، واسفرت العملية عن ضبط معاملاتٍ جمرگية تحتوي على أختام وتواقيع أعضاء لجان الكشف الجمرگي وعددٍ من العجلات.

من جانب آخر، ضبطت الهيئة أيضا 25 شاحنة نوع (براد)، تحمل مواد غذائية ممنوعة من الاستيراد تمَّ إخفاؤها، بغية تهريبها، وتم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّـتين، وعرضهما مع الأوليات والمتهمين في العملية الأولى على قـاضي محـكمة التحـقيق المُختـصَّة بقـضايا النـزاهة في المحافظة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين على ذمَّة التحقيق.

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