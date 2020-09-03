أرقام هواتف لتلقي الشكاوى على أصحاب المولدات

2020/09/03 | 03:33 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: وفاء عامر

حددت محافظة بغداد أرقام هواتف لتلقي الشكاوى على اصحاب المولدات، مخصصة لجميع الوحدات الادارية التابعة لها، ضمن جهودها للسيطرة على أسعار(أمبيرات) المولدات الحكومية والاهلية في العاصمة.

وقال محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا في تصريح خص به "الصباح" إن المحافظة كانت قد حددت سعر الامبير للمولدات الحكومية والاهلية بمبلغ 8 الاف دينار، مقابل التشغيل من الثانية عشرة ظهرا لغاية الخامسة صباحا، بينما يكون السعر 12 الف دينار للتشغيل الذهبي لمدة 24 ساعة بالتناوب مع الكهرباء الوطنية، موضحا أن صلاحية رؤساء الوحدات الادارية حددت السماح بزيادة الف دينار فقط بالنسبة للمتعهدين الذين ليست لديهم حصة وقودية، منبها الى ان المحافظة شددت على لجان الطاقة في الوحدات الادارية والمختارين بمتابعة تنفيذ التعليمات والالتزام بها، مؤكدا انها حددت ارقام هواتف مخصصة لكل وحدة ادارية لتلقي الشكاوى على اصحاب المولدات ليتسنى لها السيطرة على المخالفات، ولسهولة تقديم الشكاوى من قبل للمواطنين.

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