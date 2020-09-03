السعودية تحكم بالإعدام على 7 متشددين أدينوا في

2020/09/03 | 03:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر التلفزيون السعودي الرسمي يوم الأربعاء أن محكمة سعودية أصدرت أحكاما بالإعدام على سبعة من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية في هجوم بالرصاص عام 2014 أسفر عن مقتل ثمانية شيعة قرب مدينة الأحساء في شرق البلاد.

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