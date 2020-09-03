والد ليونيل ميسي : ابني لا يريد البقاء هنا

2020/09/03 | 03:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة… ‏كشف تقرير صحفي إسباني، تفاصيل الاجتماع الذي جمع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، بخورخي والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن الاجتماع انتهى منذ دقائق قليلة، حيث أكد بارتوميو أن رحيل ميسي لن يتم التفاوض عليه.وأضافت أن الاجتماع شهد تواجد خافيير بورداس نائب رئيس برشلونة، وكذلك شقيق ميسي ومحامي الأسرة، […]

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