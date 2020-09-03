الأزهر يطالب المجتمع الدولي بموقف تجاه الرسوم المسيئة للرسول

2020/09/03 | 06:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / طالب الأزهر الشريف بمصر، المجتمع الدولي بموقف تجاه إعادة مجلة “شارلي إيبدو” الفرنسية، نشر رسوم مسيئة لنبي الإسلام، محمد (ص) في عددها الصادر اليوم.وقال الأزهر في بيان، إن مرصده لمكافحة التطرف رصد إعادة مجلة “شارلي إيبدو” نشر رسوم مسيئة للنبي محمد في عدد اليوم.وأشار إلى أن “الإصرار على جريمة إعادة نشر […]

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