2020/09/03 | 06:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يهاجم القوات العراقية في عرعر والمجاميع المسلحة تقصف بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش يهاجم القوات العراقية في عرعر والمجاميع المسلحة تقصف بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).