مواكبة للمنتجات الجديدة..

2020/09/03 | 06:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "إنتل" الأميركية الشهيرة بصناعة معالجات الكمبيوتر، عن إطلاق شعار جديد، يمثل التحديث الثالث لهوية العلامة التجارية في السنوات الـ 51 الماضية.

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